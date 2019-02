Februar 1969: Hækklipning i højden

Da fotografens vej faldt forbi Assistenskirkegården for 50 år siden, fangede hans linse et usædvanligt køretøj, der trukket af en traktor bevægede sig rundt på kirkegårdsgangene. Man var i gang med den årlige klipning af de opstammede lindehække, der var og er med til at give kirkegården et smukt præg. På det stilladslignende køretøj stod fire mand i forskellig højde og klippede dengang et par tusinde træer. Regningen for den årlige studsning beløb sig ifølge kirkegårdsinspektør Sigurd Jacobsen til omkring 20.000 kroner. Som det fremgår på dagens billede, var kirkegårdens personale beskyttet af presenninger mod vind og vejr (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

