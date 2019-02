Jævnlige trafikpropper og parkeringsvirvar medførte for 50 år siden, at man gennemførte ensretning af trafikken i Algade i Middelfart. Der havde været frygt for, at ensretningen kunne betyde et fald i omsætningen for gadens forretninger, men et rundspørge viste hurtigt, at det ikke var tilfældet. Parkering var herefter kun tilladt i højre side af kørselsretningen, der gik fra Torvet mod Nygade, hvor dagens billede er taget (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).