Februar 1959: Golfklub træner indendørs

Optimismen boblede i Odense Golfklub for 60 år siden forud for den kommende sæson. Et stigende antal forespørgsler gjorde, at man forventede mange nye medlemmer, men mange af dem var for tilbageholdende, fortalte leder Stig Munch Andersen, der derfor opfordrede til at begynde med indendørstræning, så man ikke gik helt "blanke" på banen. Den indendørs træning foregik i brandvæsenets gymnastiksal under ledelse af den engelske træner Roy Phimister, som på dagens billede instruerer fotohandler Kaj Hecht-Pedersen, der står med køllen klar til slag (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

