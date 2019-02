Februar 1959: Fynsmesterskaber i dans

Industripalæet på Albani Torv i Odense dannede for 60 år siden ramme om de forskellige danseorganisationers Fynsmesterskab i dans. Konkurrencen, der havde stor tilslutning af dansere fra både Odense og resten af Fyn, bød på et højt niveau både blandt juniordanserne og voksendanserne. Her ses de unge dansere under indmarchen i Industripalæet (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

