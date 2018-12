Odense er den kommune, blandt landets seks største, hvor flest børn er fattige. Så klar er konklusionen i en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der samme sted konstaterer, at der aldrig har været flere fattige børn i Danmark.

Det er i denne juletid særligt hjerteskærende - fordi der helt tydeligt er nogle børn, som ikke kan komme tilbage i skolen og fortælle om deres flotte julegaver.

Men det handler desværre ikke kun om julegaver. En opvækst i fattigdom har så vidtrækkende konsekvenser for resten af livet, at det desværre kun er toppen af isbjerget.

En ny socialdemokratisk regerings første opgave bør være at afskaffe kontanthjælpsloftet. Men kommunalt skal vi sikre, at færre er på offentlig forsørgelse. Først når vi har fået de mange mennesker, der i dag står udenfor arbejdsfællesskabet ind, har vi skabt en blivende forandring. Og det til gavn for både mor og far - men bestemt også til gavn for barnet.