Farligt miljø på svensk

Læserbrev: Svenskerne advarer mod vindmølleparker i Storebælt, da de mener, at det er til skade for dyrelivet i Storebælt.

Det lyder meget smukt, men det kommer fra et land, der har bygget et atomkraftværk 20 km fra den danske hovedstad København med en million indbyggere. Det mener de ikke er farligt, selv om vi har haft Tjernobyl, et par engelske atomanlæg, der nedsmeltede. I Sydcalifornien røg der to atomkraftværker, og i Japan smuttede der også et atomkraftværk.

Men svenskerne er så selvgode og selvoptagne, at de lukkede en vindmøllepark for at opføre et atomkraftværk i stedet. Jeg må sige, at deres forståelse for miljø er lidt speciel.