Læserbrev: Tirsdag 20. august bragte Stiftstidende en artikel om Odenses farligste kryds; Tagtækkervej/Rødegårdsvej (Harald Nyborg-krydset). Som jævnlig kunde i Harald Nyborg kender jeg udmærket situationen, når jeg kommer fra ringvejen og kort efter skal dreje til venstre ned ad Tagtækkervej.

Det kan være ganske stressende at holde midt på vejen og spærre for de - især i myldretiden - mange bagfrakommende biler, hvoraf en stor del af dem ofte blot skal fortsætte lige ud af Rødegårdsvej, men vejen er desværre ikke så bred, at der er plads til passage indenom den venstresvingende.

Jeg har ofte undret mig over, hvorfor vejen er så smal, når jeg i vejens højreside kan se en ret bred (unødvendig) græsrabat mellem fortovet og cykelstien (op mod Daells Bolighus). Den meget enkle løsning vil være at sløjfe græsstykket fra Ringvejen og hen til efter Tagtækkervej - rykke cykelstien op til fortovskanten - og udvide vejen, så der bliver plads til en venstresvingsbane og samtidigt plads til passage for de ligeudkørende.

Løsningen eliminerer naturligvis ikke risikoen for alle ulykker, men jeg vil vove den påstand, at det både vil give et bedre flow i trafikken - og vigtigst af alt; fjerne den værste stress fra den venstresvingende bilist, der måske føler sig presset til at tage en risikabel chance på grund af den voksende kø bag bilisten. Ganske enkelt: ro i rækkerne og dermed fuld koncentration om venstresvinget og de modkørende. Mon ikke de mange krydsende cyklister vil hilse forslaget velkomment?