Fantastiske Odense Kommune

Da min mor blev begravet i Odense tirsdag den 19. februar, var hun fyldt 91 år. Indtil sidste år klarede hun sig helt uden hjælp fra kommunen, men da hun var begyndt at falde oftere og oftere, kontaktede vi børn, der bor i Gentofte og Hillerød, Odense Kommune, for at hun kunne få hjælp i hjemmet med rengøring samt udbringning af mad samt hjælp med at komme op og i seng. Dette kom helt uproblematisk fra "Skibhusgruppen", og da min mor senere på året fik konstateret tumor i såvel hjerne samt lunge, satte terminal-gruppen "Sankt Hans Gruppen" ind med hjælp fire til fem gange i døgnet, bad flere gange ugentlig samt jævnlige besøg af sygeplejersker og læger, som var i stand til at smertebehandle.

Vi havde egentlig planlagt at få vor mor til Gentofte, så vi kunne være tæt på hende i den sidste tid, men da vi oplevede, hvor glad hun var for at kunne blive i sit eget hjem, opgav vi denne ide. Nu skal det tilføjes, at hun også boede et sted med rigtig gode naboer, der besøgte og hjalp hende med indkøb osv.

Mellem jul og nytår turde Sankt Hans Gruppen ikke længere tage ansvaret for, at hun blev i sit hjem, og hun blev efter et kort hospitalsophold flyttet til døgnrehabiliteringshjemmet Lysningen, hvor hun fik enestue, og hvor der også blev taget sig godt af hende, til hun døde.

Så sent som ugen før hun døde, fik vi afslag fra hospice Sankt Lucas Stiftelsen i Gentofte, som sagde hun, ikke var syg nok til at komme dér. Så jeg takker Odense Kommune for en helt fantastisk hjælp, jeg ikke troede mulig, og som gjorde at min mor fik et godt liv til det sidste, og som også betød, at vi børn var trygge ved at vide, at hun fik hjælp på alle fronter.

Tak for det Odense.