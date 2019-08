Fanger. Mens vi nyder de gode film på OFF

Synspunkt: OFF er Danmarks hyggeligste, modigste og mest opfindsomme kortfilmfestival med et varieret og eksperimenterende filmprogram, tankevækkende oplevelser, debatter, workshops, koncerter og meget mere. Ja, vi kan meget med film i Danmark, og vi kan med rette være stolte af at have OFF i Odense.

Men vi ville løfte dansk film og Odenses anseelse, hvis vi i 2019 turde løfte vores europæiske arv, og ikke glemme politiske fanger som Oleg Sentsov. "Kunst er ingen forbrydelse" er overskriften i The Voice Project, som støtter kunstneres ret til at ytre sig. Forrige år gik bl.a. Johnny Depp ind og lagde navn og foto til kampagnen.

Når OFF har politiske film på programmet, med overskrifter som 'Frygtløshed' De sværeste historier' 'Kunstnerens ansvar' 'At se virkeligheden i øjnene', hvorfor har man så ikke noget om Sentsov. Man kunne vise "The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov."

Oleg Sentsov læste oprindelig økonomi i Kijev, men fik filmuddannelse i Moskva og startede med at lave kortfilm. Med filmen Gamer blev han også kendt i Vesteuropa. Han er født på Krim i 1976 og under Maidanrevolutionen 2013-2014 deltog han aktivt. Da Putins specialstyrker invaderede Krim, hjalp Sentsov med at levere mad til de ukrainske soldater, som var spærret inde på deres kaserner. Han blev arresteret 11. maj 2014 og anklaget for at planlægge terroraktioner. Den 25. august 2015 blev han idømt 20 års fængsel af en russisk domstol.

Hans egne ord fra fængslet i 2016: "Jeg sidder på andet år i russisk fængsel. Det er også det andet år, der bliver ført krig imod mit land. Fjenden kæmper en beskidt krig skjult, og de lader som om, de ikke har noget med krigen at gøre, men sandheden er ubetinget på vores side. Vi har ikke angrebet nogen, vi forsvarer os blot. Jeg ved, hvem der vil vinde krigen. Du kan ikke stoppe kampen for frihed og fremskridt. Der er mange af os i fangenskab i Rusland, og endnu flere i Donbas. Nogle er blevet frigivet, andre venter og håber. Hver enkelt har deres egen historie, deres egne betingelser ..."

Sentsov selv har nægtet at anerkende den russiske militærdomstol, som har dømt ham. Han siger, at han har været udsat for tortur, udsat for slag og spark gennem 24 timer for at tvinge ham til at tilstå terroranklagerne. De russiske myndigheder afviser hans fysiske skader og ar som resultatet af sadomasochistisk sex.

Menneskerettighedsgrupper har protesteret mod dommen. Det polske filmakademi har protesteret. Kendte filminstruktører som Mike Leigh, Ken Loach og Agnieszka Holland har støttet frigivelsen af Sentsov.

Når vi sætter os i mørket og lader os fornøje, provokere, glædes, røres til tårer. Ja, så er det værd at tænke på, at et andet sted i Europa sidder en filminstruktør som samvittighedsfange.

I starten af august blev to af Pussy Riots medlemmerne kortvarigt anholdt i Yakutsk fordi de lavede en to-kvinde protest og satte et kæmpebanner på en bro med teksten Free Sentsov. Jeg kan også varmt anbefale bogen "Sådan starter man en revolution" af Nadya Tolokonnikova, hvor hun med russisk humor fortæller historien om Pussy Riots, men også fortæller om korruption, vold og ydmygelse i Putins Gulag-lejre.

Gulag øhavet:

er ikke et digt men straffelejre fyldt med landets forviste

Som Sentsov selv siger fra sit fangenskab: "Vær klar over at vi ikke er det svage punkt. Hvis det er meningen, at vi skal være sømmene i tyrannens kiste, så vil jeg med glæde være sådan et søm. Men husk, at dette søm ikke vil bukke." De ord kunne være sagt af Nelson Mandela. Dengang han sad på Robben Island, var jeg ungt medlem af Amnesty International fangegruppe 58 i Odense. Vi skrev et utal af breve til Mandela, til fangevogterne på Robben Island og til de Sydafrikanske ministre. Mandela endte med at blive frigivet og blive Sydafrikas præsident.

Tænk lige over det, Putin...