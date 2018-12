Fakta, myter eller mennesker ...?

Som lokalpolitiker og borger i min egen kommune får jeg ofte og mange henvendelser om mangt og meget - og det er fantastisk.

I disse tider, hvor vi i de fleste kommuner på Fyn må spare store beløb på velfærdsområderne - så handler mange af henvendelserne om, at der er oplevelser af:

- At borger x eller borger y modtager hjemmepleje - men hvor andre mener, at borgeren da sagtens kan klare sig selv og ikke bør bede om eller modtage hjælp.

- "Naboer" fortæller, at nogle børn køres i taxi til og fra skole - det kan forældrene da klare selv ...?

- Hvorfor modtager borger x hjælp til rengøring, når borgeren selv kan gå i haven og plukke æbler ...

- Hvorfor modtager borger y offentlig forsørgelse, når borgeren sagtens kunne passe et arbejde ...

Jeg kunne godt - i en hurtig vending - læne mig op af, at hvis bare alle kun modtog hjælp fra det offentlige, hvis denne hjælp var nødvendig - så stod vi slet ikke med de store økonomiske udfordringer i kommunerne, som vi gør - det var da nemt at løse.

Jeg kan sagtens forstå de mange forskellige henvendelser - bliv endelig ved med at tage fat i mig - men jeg tænker også, at jeg er nødt til at opfordre til, at vi alle lige ser lidt ind bag ved disse enkeltoplevelser - ser lidt mere nuanceret på sagerne.

Jeg tænker, at vi naturligvis skal hjælpe, hvor hjælpen virkelig gavner - og at vi alle - ja alle os borgere i Danmark skal kigge efter en ekstra gang - se på os selv i spejlet og spørge, om jeg modtager og/eller giver hvad jeg kan til samfundet.

I de tænkte eksempler jeg begyndte med - så tænker og oplever jeg, at der er mennesker bag - det er børn, voksne og ældre, der alle har brug for at modtage et eller flere af vores kommunale tilbud - og når vi har med mennesker at gøre, så tager vi udgangspunkt i deres særlige situation - som ikke altid kan ses eller aflæses af naboer, kolleger eller andre i lokalsamfundet.

Vi skal passe på hinanden - vi skal hjælpe hinanden - ikke ved at anklage for at få unødvendig hjælp - men i min optik ved at tale sammen, besøge hinanden og lytte samt lære af hinanden - med hver vores udgangspunkt i livet.

Bliv ved - alle henvendelser gør både mig selv, vores medarbejdere og forhåbentlig også borgerne klogere - og i hvert fald mere vidende om, hvad der er op og ned.

Slutteligt - når jeg er så heldig at skrive klummen her så tæt på en særlig højtid - så vil jeg benytte lejligheden og ønske alle en rigtig glædelig jul!