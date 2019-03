Debat: Jeg ser frem til, at der langt om længe kan komme gang i at udvikle den hårdt tiltrængte bymidte i Otterup. Siden starten af denne politiske periode har der været et målrettet fokus på udviklingen i vores kommunes bymidter, herunder særligt i Otterup.

Efter min opfattelse har der været et politisk svigt igennem mange år, hvor man ikke har kunnet blive enige om, hvordan udviklingen i Otterup skulle understøttes.

Bymidtemidlerne har stået ubrugte hen - det laves der om på nu. Det er ligeledes glædeligt, at de samarbejdende udvalg, Teknik- og Miljøudvalget og Erhverv-, Kultur- og Fritidsudvalget, og i sidste ende Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, nu kan sætte retning på bymidten. Derudover har vi i "Formandsgruppen for Rekreative Områder" også valgt at sætte yderligere to mio. kr. af til det grønne område over for selve bymidten i Otterup - her skal skabes sammenhæng til bymidten og gode rekreative tilbud for byens borgere og besøgende.

Det er naturligvis ærgerligt, at Otterup Lokalråd, Handelstandsforeningen og Markedsforeningen ikke har følt sig hørt i de beslutninger, der nu er blevet taget, særligt i forhold til byggefeltet, hvor den tidligere Fakta lå.

Vi har gennem det sidste halvandet år haft et fokus på en inddragende proces med løbende dialog og borgermøde. Hvis udgangspunktet for ikke at føle sig hørt er, at den politiske beslutning skal lægge sig 100 procent op ad ovenstående råd og foreningers synspunkter og interesser, så kan jeg godt forstå, at man ikke føler sig hørt. Sådan er det altså bare ikke - vi har lyttet meget til de forskellige input og ideer, der er kommet frem i denne proces, og i sidste ende skal vi som folkevalgte træffe de beslutninger, som vi finder bedst for Nordfyns Kommune som helhed.

En forskønnet og fortættet bymidte er absolut i kommunens interesse og for byens borgere - det er et torv med en masse parkeringspladser, der i den grad kan afholde folk fra at opholde sig i bymidten, ikke.

Med ensretningen i Jernbanegade/Bredgade, åbningen og sammenhængen til det grønne område, åbningen ind til Torvet er jeg sikker på, vi kommer til at have en stærkere og mere stemningsfyldt bymidte i Otterup.

Den eneste beslutning, der er taget i forhold til byggefeltet, er, at det udlægges til bebyggelse - den videre proces, og hvad der konkret skal ske i byggefeltet, og hvordan det i øvrigt skal ses i sammenhæng til udviklingen af Torvet, er der ikke taget stilling til endnu. Det arbejder vi fortsat videre på og håber på gode indspark fra alle, der har interesse i det.