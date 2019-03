Debat: Per Hove Andreasen argumenterer 4. marts i Avisen Danmark under overskriften "Fakta og logik" for, at Kenneth Kristensen Berths meget omtalte udtalelser i folketingssalen var racistiske. Og at Folketingets formand Pia Kjærsgaard skylder Pelle Dragsted fra Enhedslisten en undskyldning for at have irettesat ham. Begge dele er lodret forkert!

Min kollega Kenneth Kristensen Berth sagde følgende: "Og er erkendelsen så ikke bare den, at integrationen af folk fra overvejende muslimske lande ikke kan lade sig gøre?" Jo, det er faktisk præcis sådan, det forholder sig. Desværre. Det er fakta. Og det er ikke racistisk at konkludere dette.

Og man behøver ikke bare tage mit ord for det. Så sent som i lørdags bragte Berlingske et interview med den hollandske forsker Ruud Koopmans, der er direktør for forskningsprojektet "Migration, integration og transnationalisering" på Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Hans svar på det spørgsmål, som Kenneth Kristensen Berth stillede i folketingssalen, er et soleklart "jo"! Koopmans siger således: " For enhver, der tager fakta og data seriøst, er det ubestrideligt, at det står værre til med integrationen af muslimer end med andre grupper af indvandrere. Det er der ingen tvivl om. Der er heller ingen tvivl om, at i de fleste andre grupper af indvandrere ser vi store fremskridt fra én generation til den næste. Det er ikke fuldstændig fraværende hos muslimer, men forandringen er meget langsommere." (Berlingske 2/3).

Pia Kjærsgaard opretholdt i øvrigt blot reglerne om at holde en ordentlig tone i folketingssalen, da hun irettesatte Pelle Dragsted. Det kan enhver forvisse sig om ved at konsultere Folketingets forretningsorden.