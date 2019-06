Fake News retur

Fyens Stiftstidende bragte den 3. juni et debatindlæg med overskriften "Friskolernes Fake News" af Niels M. Rasmussen fra Nyborg. Jeg har gennemlæst indlægget en del gange og må indrømme, at Rasmussen får rodet godt rundt i gryden, blandet æbler og pærer grundigt sammen og ender så ud med en meget grov påstand om, at vi leverer fake news. Den slags beskyldninger bør man ikke slynge om sig med, når der er store huller i den helt grundlæggende forståelse af friskolernes tilskud.

Tilskuddet til friskolerne har fyldt meget i denne valgkamp. Det er godt, for det er mere end penge, vi snakker om. Men, det efterlader også et behov for, at alle der blander sig i debatten, forstår præmisserne.

Venstres Anni Matthiesen har den 4. marts 2019 spurgt Undervisningsminister Merete Riisager (LA) om konsekvenserne af et eventuelt loft på andelen af elever i frie grundskoler. Dén idé er oprindeligt født i Socialdemokratiet.

Af svaret fra Finansministeriet fremgår det, at gennemsnitsudgiften pr. elev i folkeskolen i regnskabsåret udgjorde ca. 74.700 kr. inkl. udgifter til specialundervisning, og at statens driftstilskud pr. årselev i de frie grundskoler i 2018 udgjorde 49.632 kr. ved en koblingsprocent på 76 procent.

Der er altså en gennemsnitlig offentlig besparelse på 25.000 kr. pr. elev, der går i friskole eller privat grundskole. I dag går godt 120.000 elever på friskole eller privat grundskole, og det giver samlet en offentlig besparelse på 3 mia. kr. Svaret kan findes på nettet.

Man kan med god ret sige, at det er Fake News, når Niels M. Rasmussen påstår, at en folkeskoleelev og en fri- og privatskoleelev på Fyn rundt regnet koster det samme.

Rasmussen peger også på social ansvarlighed med udsagnet »(..) privatskolerne (løfter, red.) slet ikke det ansvar overfor særligt udfordrede og omkostningskrævende elever, som folkeskolen gør«. Sikke noget vrøvl og sludder. Der må være en del friskoleforældre- og ansatte, der gnider sig i øjnene over at skulle læse den slags grove generaliseringer.

Analyse og Tal har i 2017 lavet en analyse af elevgrundlaget i friskolerne sammenholdt med folkeskolerne. Analysen viser, at friskolerne på landsplan har en forældregruppe, hvis socioøkonomiske profil er identisk med forældregruppen til folkeskolen.

I Friskolerne forsøger vi at sparke faktuelle oplysninger ind i valgkampen. Vi ser reelt ikke friskoler og folkeskoler som hinandens modsætninger. Tværtimod. Vi udgør tilsammen den danske grundskole, og vi står op for det samme hver eneste dag. Lad os hjælpe hinanden med at sikre gode vilkår både for friskoler og folkeskoler. Tilsammen har vi mange muskler.