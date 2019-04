Læserbrev: På Fyn er vi bedre end landgennemsnittet til at få folkeskoleleverne til at søge ind på erhvervsuddannelserne. Men kun en smule - landgennemsnittet ligger i år på 20,1 procent af eleverne, mens det fynske gennemsnit er 21,3 procent. Det et ikke godt nok. Vi får brug for mange flere faglærte - ikke mindst inden for bygge og anlæg - og vi er meget langt fra regeringens mål om, at 30 procent af eleverne skal søge ind på en erhvervsuddannelse i 2025.

Der er dog flere absolutte lyspunkter her på Fyn. På Langeland har næsten 30 procent af folkeskoleeleverne søgt ind på en erhvervsuddannelse, mens det er det er 27 procent i Nyborg og 26,6 procent i Nordfyns Kommune. Det kan vi være stolte af.

Men udviklingen i de forskellige fynske kommuner er meget broget, når man ser på de seneste tre år, hvor der har været fremgang på landsplan. Det går roligt, men stabilt frem i kommuner som Odense og Middelfart, mens udviklingen er noget mindre entydig i bl.a. Assens, Kerteminde og Svendborg.

Lokale forhold kan betyde meget for, hvordan søgningen udvikler sig i den enkelte kommune, men én ting er sikker. Vi kan og skal alle gøre en større indsat for at give erhvervsuddannelserne den optur, som de fortjener. Både for de unges og for samfundets skyld.

Unge faglærte inden for bygge- og anlæg går en lys fremtid i møde med masser af spændende jobmuligheder og adgang til at læse vide til fx ingeniør og bygningskonstruktør. Og vi andre kan ikke klare os uden dem. Derfor skal vi i fællesskab gøre det tydeligt for de unge og deres forældre, at en erhvervsuddannelse ikke er den næstbedste løsning.