Fagforbund. 3F henter millioner hjem til medlemmerne

I et læserbrev beskylder Allan Holm Nielsen 3F's ledelse, og især formand Per Christensen, for hykleri, fordi han argumenterer mod den stigende ulighed i samfundet.

Men der er god grund til den kritik. Fra 2007 til 2015 er direktørlønninger steget med 53 procent og håndværkerlønninger med 12 procent. Direktørens løn i 2015 var 1.214167 kroner per måned i et C20-selskab. Nu skal der 35 arbejderfamiliers løn til for at nå op på samme beløb som direktørens.

Hvis direktøren ikke evner at skaffe et overskud til firmaet, som bestyrelsen finder rimeligt, så bliver han fyret, ofte med et gyldent håndtryk på mange millioner. Hvis arbejderen bliver fyret, så er det på dagpenge, som hele tiden bliver presset nedad, hvis det står til den nuværende regering. Ansvaret for, at den fyrede kan klare sine udgifter til dagen og vejen, har arbejdsgiveren overladt til samfundet.

Så sammenligner Allan Holm Nielsen formandens løn med den løn, han kan skaffe medlemmerne ved forhandlinger. Jeg ved, at i 3F bliver lønnen til de valgte og ansatte fastsat af et løn- og pensionsudvalg, som består af valgte tillidsmænd. Det er altså noget, som man ikke selv bestemmer.

Per Christensen og hans team henter hvert år mange millioner hjem til medlemmer, som er underbetalt og/eller udnyttet af hensynsløse arbejdsgivere, som ansætter østarbejdere, der udsættes for grov udnyttelse på grund af sprogvanskeligheder og ukendskab til regler og aftaler på arbejdsmarkedet. Især bønderne er "gode" til det. Det er der mange eksempler på.

Set i det lys kan Per Christensen sagtens være sin løn værd på samme måde, som en virksomhed skønner, hvad direktøren er værd. Per Christensen er, efter min viden, en begavet og bundhæderlig person, som er god for 3F.

Så længe der findes arbejdsgivere af ovennævnte slags, er der brug for 3F.