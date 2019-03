Under massiv mediedækning tog en stor del af landets skoleelever en pjækkedag forleden. Klimaet var anledningen. Hvilket jo sådan set er al ære værd. Nu er det så spændende, om medierne følger op på de unge menneskers aktion, altså følger op på, om de selv mener noget med det. Det er jo ikke svært: Om et halvt års tid kan medierne passende undersøge, om der i løbet af sommeren 2019 er færre flyrejser.

Det er jo helt oplagt, at de unge siger nej tak til deres forældre, hvis ferien går sydpå med fly. Eller i bil for den sags skyld. Er der sket et markant fald i salget af smartphones, og er der sket et markant fald i køb af sidste nye i tøj? Hvis det ikke er tilfældet, så spar os for sådanne pjækkedage uden indhold for fremtiden.