Færdselslov. Cyklister sætter sig selv i fare

Læserbrev: Man kan lukke alle de veje, man vil, ved Rødegårdsvej, men det løser ikke problemet med cyklister og biler. Jeg kører ruten Munkerisvej, Rødegårdsvej og LA Ringsvej flere gange hver uge og oplever gang på gang, at cyklisterne kører over for rødt, når vi får grønt ved venstresvingsbanen på Munkerisvej. De fleste cyklister kører med hørebøffer eller propper i ørerne og om vinteren i sort/mørkt tøj og uden lys.

Ved rundkørslen er dette også et kæmpe problem. Som bilist ønsker man selvfølgelig ikke at køre cyklister ned, men de er umulige at se, når det er mørkt.