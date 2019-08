Læserbrev: Fredag 16. august om eftermiddagen blev jeg klippet hos Salon Istanbul i Frederiksgade i Odense (i øvrigt en fin frisør og rar gut, som godt kunne bruge lidt flere kunder). Jeg var i salonen i cirka 45 minutter, hvor jeg havde frit udsyn til trafikken. På den tid så jeg 32(!) biler køre ulovligt imod ensretningen. Hvis Fyns Politi tager trafiksikkerheden så seriøst, som de siger i forbindelse med deres jævnlige cykelrazziaer, så kunne det være, at de snart skulle komme forbi med bødeblokken igen.

Det er ved at være længe siden, vi har set dem, men det plejer at hjælpe lidt, når pressens opmærksomhed falder på den trafikale situation i Frederiksgade. Måske et læserbrev også hjælper?