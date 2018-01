Opdragelse: Internettet bugner med indhold og til tider kan det være svært at navigere i en mere eller mindre uredigeret strøm af informationer og materiale. Videoer med dyremishandling, voldtægter og halshugning er ikke mere end et uopmærksomt klik væk.

Derfor er det heller ikke unormalt, at børn såvel som voksne til tider støder på upassende indhold i deres digitale færd. En undersøgelse på børnetelefonen.dk med 3.675 besvarelser viser, at hele 6 ud af 10 børn ser billeder og film online, der gør dem bange.

Mindst lige så overraskende og bekymrende er det, at mange af disse børn ikke føler, de har nogen at tale med om de ting, de ser online. Over halvdelen af de børn, der bliver bange for indhold på nettet, går med den uhyggelige oplevelse selv og har svært ved at komme af med den frygt, de går med.

I undersøgelsen beskriver nogle af børnene, hvad de ser: 'Jeg så et uhyggeligt billede af et menneske, der var blevet sprættet op', skriver en pige. En anden beretter 'Jeg har set uhyggelige videoer, hvor det handler om voldtægt'.

Børnenes fortællinger og undersøgelsen bevidner, at børn har behov for, at vi voksne i langt højere grad involverer os i, hvad de foretager sig på nettet, og sætter os ind i det liv, de har online. Og det er et fælles ansvar, der påhviler både forældre, skole og samfund.

Derfor mener vi, at digital dannelse skal på skemaet og blive en obligatorisk del af undervisningen i grundskolen - gerne allerede i de mindre klasser. Det digitale liv spiller så stor en rolle i børn og unges liv, at der er brug for grundigt forløb, der ruster dem til en sikker og tryg digital adfærd.

Samtidig skal forældre klædes på til at tale med deres børn om, hvordan man opfører sig på nettet. Her står Børns Vilkår og TDC Group allerede klar med redskaber og viden, og tilmed et gratis undervisningsforløb, hvor forældrene får indblik i dilemmaer og råd, bl.a. til hvordan man håndterer voldsomme billeder. Mange børn er mere erfarne brugere af sociale medier, mobiler og tablets end voksne. Men de har brug for hjælp og støtte til at sortere i indholdet og færdes trygt alene og sammen med andre online. Voksne har dog stadig mere livserfaring og den skal med fordel bringes i spil som en støtte til børnene - også på det digitale område.