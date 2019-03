Fælden er klappet om den invasive mårhund

Rigtig godt, at den første mårhund er fanget på Fyn. Det viser, at bekæmpelsesindsatsen virker. Mårhunde er en invasiv art på lige fod med dræbersnegl og bjørneklo, og den gør stor skade på naturlige danske arter og beskyttede fugle. I Jylland er der flere tusinde mårhunde, som er svære at komme til livs. Derfor var vi hurtige på aftrækkeren, da to mårhunde i november sidste år blev set på Fyn. I Venstre gik vi til udfordringen lige med det samme. Allerede i december fordoblede regeringen tilskudspuljen til mårhundejægerne.

Jeg er glad for, at indsatsen med judasmårhunde, der er udstyret med en GPS opsporer og afslører andre mårhunde, virker. Den indfangede mårhund udstyres nu med GPS og bliver en ny judasmårhund, så vi kan forøge indsatsen og fange endnu flere. Venstre passer godt på naturen - både på Fyn og i resten af Danmark.