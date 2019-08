Fadervor. Om videnskab og søstrene Bisp

Læserbrev: "Oplysning til borgerne om Fadervor" er titlen på en ny bog af to kvindelige biskopper, Marianne Christiansen og Tine Lindhardt - en duo der kalder sig "Søstrene Bisp" (SB). Mange vil sikkert huske TV-serien "Sonny Souffle Show" hvori "brødrene Bisp" indgik, og som rullede over skærmen i 1980'erne. Det var fiktion, skæv underholdning, sjov og ballade.

Nu har jeg ikke læst bogen - og kommer nok aldrig til det, men kan allerede nu ud fra de to helsider som Stiftstidende er så venlige at bringe, konstatere at fiktion og skæv underholdning også her er det gennemgående tema, bare uden sjov og ballade.

For SB har et alvorligt forklaringsproblem, når gud overhører alverdens folk og deres bønner. Når seks mio. jøders bønner ikke blev hørt i udryddelseslejrene, når børn dør af kræft, sult og katastrofer osv.

De prøver at snakke sig ud af det, men en gud der tillader al den ondskab, er jo ikke nogen rar fætter. Men det giver måske mening, når man siger, at mennesket er skabt i gudsbilledet. Og bringer de videnskabelige beviser på bønnens virkning? Når de nu postulerer at tro og videnskab ikke er modsætninger - næppe!

"De 10 bud giver anvisninger på, hvordan vi skal leve" siger SB. Desværre er det de færreste, der kan fremsige mere end fire af budene, velsagtens fordi det er noget uforståeligt vrøvl. Til gengæld er der dødsstraf for overtrædelse af budene.

Søstrene Bisps skæve underholdning når næsten den syvende himmel, når de postulerer at videnskaben ikke kan bruges til at bortforklare guds eksistens. Nu opererer videnskaben ikke med eksistensen af guder, alfer eller julemanden, men forholder sig udelukkende til - viden.

Det må betyde, at SB så mener, at troen kan forklare eksistensen af gud, så hvis man tror, at månen er en grøn ost, ja så - simsalabim - er den en ost. Må jeg anbefale biskopperne en bog om almen oplysning.