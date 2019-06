Får jeg politibeskyttelse?

Læserbrev: Først læser man om hundredvis af betjente, der dukker op, hvor Rasmus Paludan vil provokere. Gad vide om det samme ville gælde for mig, hvis jeg valgte at provokere? Når man vælger at provokere, må man vel også tage følgerne? Det skal vi ikke bruge vores kostbare betjente til.

Så læser man længere inde i avisen, at der stadig mangler betjente på Fyn (og sikkert over hele landet). Er det kun mig, der finder det fuldstændigt skørt, det der foregår? Det ender vel med, at vi en dag står uden politi, fordi det er umenneskelige forhold at arbejde under.