Eventyrløbet. Tak til løbe- og klimatosserne

I over 35 år har jeg været med til at uddele vand til deltagerne på 10 km-distancen, når de har passeret halvdelen af løbet. Indtil 1993 var det alle løberne, og oprydningen har været en betydelig opgave med indsamling af brugte bægre - ofte tog det timer.

I dette års løb var der ikke så mange tilmeldte på 10 km, men vi kunne observere en særlig, ny tendens: Når man var færdig med at drikke, var der rigtig mange, der kastede de brugte bægre i de dertil indrettede affaldskurve. Og det er noget nyt. Det betød, at da den sidste deltager forlod væskedepotet, så var samtlige brugte bægre indsamlet.

Nu er det jo ikke til at vide, om denne tendens skyldes den megen fokus på miljø og klima, men hvis årsagen er en større bevågenhed på et renere miljø, så skal løbe- og klimatosserne have en stor tak for det.