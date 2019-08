Eventyrligt. De fortryllende gamle piletræer

Læserbrev: Har I tænkt over, at Danmark er beriget med mange gamle skønne piletræer? De står ved vejkanter i markskel med deres krogede, forvredne kroppe, sammenkrøllet af ælde, dog med en frisk grøn krone.

Piletræer må være utrolig hårdføre, hvis I har lagt mærke til, at gang på gang kan de tåle at blive beskåret (stynet), så der næsten kun er en stab tilbage. Jeg tænker, nu går de ud, men nej, efter en pause så skyder de igen. Livskraften er der endnu, er det ikke utroligt? Vores børn har gang på gang leget skjul i deres hulrum, leget heksen fra Fyrtøjet. Utroligt, men de stod der jo også dengang, vi var børn og legede i dem.

Så tænker jeg, at det på en måde næsten er analogt med det menneske, som på grund af en alvorlig sygdom skal have en operation. Efter en tid kommer livskraften tilbage, og mennesket overlever som et stærkt menneske.

Jeg kan godt forstå, at H.C. Andersen brugte netop piletræet i sine digte. Mon det er de samme træer, som står der endnu, hvem ved?