Event. Hvem har glæde af Glow?

Synspunkt: En canadisk rigmand har i en årrække lavet store juleevents i Canada og USA med op mod en million besøgende. Nu prøver han lykken i Europa og starter i Odense, nærmere bestemt på Fåborgvej 248B i de gamle haller, der førhen husede frøfabrikken Dæhnfeldt. Her regner man med op mod 70.000 besøgende.

Det hele starter 21. november og varer til 4. januar. Man forventer bl.a. også besøgende fra Sverige og Tyskland, der kommer i busser. Som nærmeste nabo til dette kan jeg og andre beboere på Fåborgvej godt blive bekymrede for den øgede trafik. Vi mener slet ikke, at adgangsvejene til hallerne kan klare den trafik, der bliver, når 70.000 kommer forbi. Fåborgvej er lukket for biltrafik over motorvejen, lige hvor adgangsvejen til hallerne starter. Ad denne adgangsvej er der 400 meter fra Fåborgvej ned til hallerne. Den er så smal, at en personbil og en bus ikke kan passere hinanden. Der er ingen cykelsti og fortov, og der er intet gadelys. I siderne er der en grøft og ingen rabat. I forvejen er der dagligt en del lastbiltrafik til de andre haller. Alle de biler, der skal til Glow, skal samme vej tilbage og dreje til venstre ad Fåborgvej, da de ikke må køre til højre over motorvejsbroen.

Glow har søgt Odense kommune om tilladelse til at bruge de 6000 kvadratmeter haller til sit lysshow. Kommunen har ikke givet tilladelsen endnu. Ikke desto mindre er Glow i fuld gang med at ombygge hallerne, og billetsalget gået i gang.

Nå, men tilladelsen er nok også en formssag. Har man penge nok, kan alt lade sig gøre i Odense, også selv om det bliver til stor gene for beboerne. Glow er et stort plastikshow med millioner af lys, som børn og voksne skal gå rundt i. Der er små gaver til børnene, som de skal finde inde i lyshavet. Sikkert små plastikting lavet i Taiwan eller Kina.

Børnene har også den store glæde at kunne møde julemanden. Og det allerede fra 21. november. Glow har skrevet på sin hjemmeside, at man slet ikke kan køre hele dette show uden hjælp fra frivillige, som må da være klar over, at de arbejder gratis for en canadisk rigmand, og at overskuddet går direkte i hans lommer.

Der er godt nok blevet pippet lidt fra Glows side om, at der måske blev lidt til nogle lokale foreninger i Odense. Det har jeg ikke kunnet finde noget om på hjemmesiden. Man skal være meget naiv, hvis man tror, at en canadisk rigmand, der investerer, ikke selv forventer at få noget ud af det.

Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at dette show må belaste miljøet meget. Der må være et kæmpe plastikforbrug. Al den strøm, der bliver brugt, og forurening det medfører. Tænk, på alle de biler, der starter og kører frem og tilbage til showet. Jeg har regnet ud, at hvis der er fire personer i hver bil, og at der kommer 70.0000 personer, bliver det omkring 15.000 biler kommer forbi på Fåborgvej. Og det hele to gange. Glow lokker med en i høj grad kunstig juleoplevelse. Fyldt med plastik og forurening for både sjæl og krop. Det har intet med dansk juletradition at gøre, men er kun skabt for, at nogle rige mennesker i Canada kan få glæde af det.