Et højt antal to-sprogede elever i en folkeskoleklasse skader integrationen

I mit tidligere virke som lærer på to lokale folkeskoler i Vollsmose, Odense, har jeg oplevet hvorledes en overvægt af to-sprogede elever kan forstærke problemerne med integration.

På de to lokale skoler havde vi mere end 90 procent elever med ikke-vestlig baggrund og derfor naturligt at disse børn har to eller flere sprog. Det at være ikke-vestlig eller to-sproget er på ingen måder negativt, når det ene sprog er dansk. Ikke desto mindre er der store udfordringer forbundet med at forældrene til flertallet af disse børn har et begrænset dansk sprog og yderligere har en meget ringe tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som underviser mødte jeg en del ressourcestærke familier blandt de to-sprogede elever, selvom disse var aftagende da forældrene flyttede deres børn til skoler hvor andelen af danske børn var højere og det ville gavne deres børns danske sprog og forbedre deres faglighed.

Det var min oplevelse at mange flere forældre ønskede en skole med færre to-sprogede elever, dog havde mange af disse forældre ikke overskuddet til at flytte børnene væk.

Set i mit bakspejl har dette adfærdsmønster ikke været sundt for eleverne og heller ikke for integrationsprocessen.

Såfremt man vil løse de udfordringer som vi alle er optaget af, så skal der en gennemgribende forandring til. Det glæder mig at min mangeårige politiske ambition om at sprede to-sprogede børn på Odenseskolerne nu bakkes op af Odenses Taskforce. De er kommet med 8 anbefalinger til Odense Kommune og herunder kommer de med følgende anbefaling "Der skal ikke være flere end tre elever i hver klasse med et dårligt dansk. Der skal være langt mindre overbærenhed med børns skolefravær"

Det er nemlig en nødvendig løsning såfremt man vil de store integrationsudfordringer til livs.

Vi har alle et ansvar og skal bidrage til løsningen og såfremt der er politisk vilje vil det kunne lykkedes at sprede børnene til alles gavn.

Hjemme hos os stod vi selv over for et svært valg, da vores datter skulle starte på vores distriktsskole. Vi stod i valget mellem en privatskole, en anden lokal folkeskole eller distriktsskolen som efter min opfattelse har en alt for høj andel af to-sprogede elever. Vi valgte distriktsskolen og blev enige om, at såfremt vi ønskede forandringer måtte vi være en del af dem.

Vi har siden beslutningen om skolevalget også haft vores tvivl om dette nu var den rigtige beslutning,- , dette er på ingen måder møntet på skolens ansatte, ledelse eller skolens rammer men derimod begrundet i andelen af tosprogede elever.

Jeg møder en del politikere som gerne ser udfordringerne løst, men ingen tager ansvaret for at igangsætte den nødvendige forandring, muligvis af frygt for at stemmerne ikke følger med. Det blad tager jeg gerne fra munden og siger at tiden er inde til at tage ansvar for kommende generationer i Odense til gavn for vores velfærd og børnenes fremtid.

Såfremt vi ønsker udvandringen fra Odenses folkeskoler stoppet, er en spredning af de to-sprogede elever eneste brugbare løsning. Jeg er overbevist om, at denne model er billigere i sidste ende ved at flere to-sprogede elever kommer igennem folkeskolens afgangseksamen og tager en uddannelse som baner vejen til arbejdsmarkedet.

Jeg mener løsningen for fremtidens elevfordeling er, at alle skoler skal bestræbe sig på at have eksempelvis et minimum på 5 procent og et maksimum på 15 procent tosprogede elever.