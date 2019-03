Nej, jeg mener ikke, at Riskær er værdig til at sidde i Folketinget. Jeg mener at værdighedspørgsmålet bør afgøres i forbindelse med opstillingen. Men omvendt så synes jeg, han er et frisk pust på den politiske scene. Generelt synes jeg ikke, man kan sige, at straffede personer ikke må stille op. Men det vil være fint med en instans, der kan afgøre det spørgsmål.