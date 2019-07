Læserbrev: Vores nye forsvarsminister, Trine Bramsen, bliver i Fyens Stiftstidende citeret for at udtale, at "det forsvar, jeg overtager, er i verdensklasse".

Jeg gad nok vide, hvem der har bundet hende den påstand på ærmet. Ser vi på hæren alene, så har vi en hær: Uden artilleri; der er godt nok 15 pjecer på vej, men tidligere havde vi det tidobbelte, uden antiluftskyts, uden panserværnshelikoptere, uden kampvognsbataljoner; den sidste blev nedlagt i 2018, uden minekapacitet og uden flystøtte. De kommende blot 27 F-35 fly kan ikke både holde dansk luftrum og samtidig støtte hæren og søværnet.

Vi har kort sagt en hær, der er ude af stand til at udkæmpe en moderne krig - eller rettere: Vi har slet ingen hær, men en samling soldater med helt utilstrækkelig våbenkapacitet.