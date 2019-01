Et-års-status i Odense. Velfærd er vigtigst

For nøjagtig et år siden holdt det nyvalgte byråd sit første ordinære møde på Odense Rådhus. Det skete efter en stor fremgang til Socialdemokratiet - en fremgang, som gjorde os ydmyge og taknemmelige. Vi vil på årsdagen gerne kvittere for den tillid, odenseanerne viste os.

Vi gik til valg på at løfte velfærden, så især vores børn, ældre og handicappede kunne mærke, at hverdagen blev bedre.

Vi gik til valg på at skabe flere arbejdspladser og at bekæmpe ledigheden.

Vi gik til valg på at fortsætte væksten og omdannelsen af byen, så investorer og odenseanere kan være sikre på, at aftaler med Odense bliver ført ud i livet.

Vi gik til valg på at sætte endnu mere fokus på en bæredygtig udvikling.

Og vi gik til valg på at styrke fællesskabet mellem mennesker. Vores slogan lød: "Vi er her for hinanden."

Meget er lykkedes. Men der er stadig masser at arbejde for.

Ved hjælp af velfærdsprocenten er det lykkedes at skaffe flere varme hænder i både skoler, i daginstitutioner og på ældreområdet. Antallet af ansatte på disse områder er øget med flere hundrede medarbejdere. Det er noget, der kan mærkes, også hos forældre og pårørende. Odenseanerne får noget for pengene, også selv om byrådet i slutningen af 2018 løb ind i nogle ærgerlige besparelser. Velfærdsprocenten giver i år 245 millioner kroner og til næste år 251 millioner kroner til velfærden.

Vi ønsker en by, hvor vores børn kan gå i skole i trygge rammer og med undervisning på højeste niveau. En by, hvor elever med ordblindhed får den nødvendige støtte. Hvor de udsatte børn og unge opdages ved en tidlig indsats, og hvor alle børn får tilbud om gratis psykologhjælp, hvis livet gør ondt.

Vi ønsker en by, hvor ældre og handicappede får den hjælp, de har behov for. Og vi har afsat penge til renovering af skoler, daginstitutioner og idrætsfaciliteter. Odense ligger ikke længere på en kedelig bundplacering med Danmarks næststørste ledighed. Vi er nu hoppet syv pladser op i statistikken. Der er dog stadig for mange ledige. De seneste tal viser, at 4566 arbejdsparate odenseanere står uden job.

Ledighedsprocenten bør ikke være større i Odense end gennemsnittet for Danmark. Det vil vi fortsat arbejde benhårdt for. For at fremme væksten og trække flere arbejdspladser til Odense, ansætter vi f.eks. flere byggesagsmedarbejdere.

Velfærd er en topprioritet for Socialdemokratiet i Odense. Også selv om der kommer nye bump på vejen. Det er glædeligt, at vi lever længere, og at der forventes flere børn i kommunen. Men det medfører også et øget pres på økonomien. For at modstå presset er det vigtigt at øge beskæftigelsen og dermed skattegrundlaget.

Flere odenseanere i arbejde betyder flere skattekroner i kommunekassen. Og flere kroner i kommunekassen betyder mere velfærd.

Vi vil fortsat søge det bredest mulige samarbejde for at sikre velfærden, og vi glæder os til også i 2019 at arbejde for alle odenseanere, både dem, som stemte på os, og alle øvrige.