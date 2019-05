Læserbrev: Det er tid til at tage stilling til, hvad det er for et Danmark, vi ønsker. Alle partier, nye som gamle, har mange bud på retning og prioriteter, de nyere partier med overbud, der spreder Danmark mere end det samler. Meget ekstreme udmeldinger, der spreder en dyster opfattelse af Danmark ude i verden, en opfattelse som kan have store konsekvenser i fremtiden. Når vi stadig har de store udfordringer i Danmark, skaber det grobund for splittelse i samfundet. En splittelse der hindrer fælles politisk retning for at løse de reelle problemer vi har både i Danmark og globalt.

Jeg har selv gennem en del år fokuseret på enkelte politiske emner, der har spredt mere end de har samlet. Siden jeg 15 måneder tilbage meldte mig ud af Liberal Alliance, primært fordi jeg ikke kunne kende mig selv længere i projektet, har jeg brugt tiden til at se indad og evaluere, hvad det er for et Danmark, jeg ønsker.

Jeg ønsker et Danmark, der bygger på tillid, men det kræver, at der er respekt for loven, hinandens forskelligheder og vores grundlæggende værdier. Vil du også et Danmark, der samles af vores folkevalgte? Det er dit og mit valg.