Erhvervshuse. Nye vitaminer til erhvervslivet

Fra årsskiftet skal samtlige virksomheder på Fyn og i Syddanmark søge mod to nye erhvervshuse, når der er brug for sparring og vejledning til udvikling. På Fyn skal virksomhederne banke på hos Erhvervshus Fyn i Odense, og i Sydjylland er det et nyt Erhvervshus i Vojens, som dog også vil favne Middelfart.

Alt sammen sker som en konsekvens af, at Folketinget 13. december har vedtaget en lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

Målet er at samle indsatserne, gøre det nemmere for virksomhederne at finde vej til den rette hjælp samt skabe endnu større effekt af indsatserne.

Hvor det tidligere kun var vækstvirksomhederne, som skulle søge mod Væksthus Syddanmark, så får alle små og mellemstore virksomheder i regionen nu adgang til de to erhvervshuse, som samtidig arbejder tæt sammen med de lokale erhvervsservices. På Fyn kommer Udvikling Fyn også til at indgå i den helt nye konstellation.

Omlægningen stiller store krav til de to nye erhvervshuse. Hvor Væksthus Syddanmark i 2017 ydede hjælp til godt 800 af regionens vækstvirksomheder, så skal Erhvervshus Fyn samlet set være erhvervshus for mere end 21.000 fynske virksomheder, mens Erhvervshuset i Sydjylland bliver knudepunkt for næsten 40.000 virksomheder.

Midt i denne omlægning bliver den viden, som vi har samlet i Væksthusene gennem årene, vigtig, og den skal danne grobund for de fremtidige indsatser. Hvert eneste år har vi sat mål for, om virksomhederne opnår effekt af den uvildige sparring, som de bliver tilbudt: vækstplaner, specialiseret vejledning, hjælp til digital omstilling osv. I 2017 øgede de virksomheder, som var i et forløb i Væksthus Syddanmark, samlet set deres omsætning med 2,3 milliarder kroner, hvilket er 90 procent mere end sammenlignelige virksomheder. Tilsvarende lykkedes det samlet set disse virksomheder at skabe 543 nye job, hvilket er 80 procent mere end sammenlignelige virksomheder.

De to nye erhvervshuse kommer på den vis til at bygge videre på en positiv historie, der dokumenterer, at virksomheder, som har rakt ud efter specialiseret vejledning, har profiteret markant heraf. Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv er regnestykket ikke mindre positivt. Hver investeret krone i vækstvejledning til virksomhederne i Væksthus Syddanmark-regi har resulteret i en samfundsøkonomisk værditilvækst på 9,25 kroner.

Vi kan naturligvis ikke forvente, at de nye erhvervshuse kan skabe de samme markante effekter, da der nu skal ydes vejledning til samtlige de små og mellemstore virksomheder. Vækstvirksomheder har gode vækstkurver og befinder sig et sted i deres udvikling, hvor specialiseret vejledning, f.eks. til eksport eller professionalisering af ledelse og bestyrelse, giver resultat.

Den samme specialiserede viden vil ikke nødvendigvis være relevant for den lille nystartede iværksættervirksomhed. Her er det andre behov, som skal tilgodeses, f.eks. sparring til moms, økonomistyring, salg eller produktudvikling. Styrken for de nye erhvervshuse bliver, at de får en tæt forankring med de lokale erhvervsservices - og på Fyn med Udvikling Fyn - som har stor erfaring med at hjælpe den brede målgruppe af virksomheder.

Vi er optimistiske på de syddanske virksomheders vegne. Der er lagt op til en ny og mere sammenhængende erhvervsfremmeindsats, der samtidig hviler på et stærkt erfaringsgrundlag, hvor vi ved, hvilken form for sparring og tilbud, som skaber effekt.