Der har været flere artikler og læserbreve i FS om landbrugets vilkår i Danmark, senest af Bo Libergren fra Venstre 28. februar, hvor han påpeger, at vi ikke må gøre landbruget til et let offer for politikere, der vil score point på simple løsninger på et komplekse problemer.

Han påpeger også, at landbruget betaler meget højere priser for planteværnsmidler end landmænd i vores nabolande.

Ser vi på erhvervslivet i Danmark har det tidligere haft mulighed for at svine vores grundvand og vandløb til. Det er set ved Cheminova, Grindstedværket, Tjærekompagniet, tøj-renserier, forkromningsanstalter etc. Ingen af disse industrier må længere forurene vores grundvand. Men det må landbruget som det eneste erhverv fortsat gøre med planteværnsmidler, der jo er det samme som bl.a. pesticider.

Man kan i Danmarks Statistik se, at anvendelse af pesticider ikke er faldet de sidste 10 år. Som eneste erhverv i Danmark fortsætter landbruget forureningen af vores grundvand.

Selvfølgelig kan det lade sig gøre at drive landbrug uden brug af pesticider. Det gør økologisk landbrug, som i følge Danmarks Statistik har en meget stor stigning i eksport. Det er også økologiske gårde, som tjener mest pr. hektar.

Danmark skal selvfølgelig have et landbrug, men Bo Libergren skriver også, at vores konventionelle landbrug bidrager til vores eksport. Det er en sandhed med modifikationer. De nyeste tal er fra 2012-2016 som viser, at landbruget har haft et driftsresultat på 2,3 mia. men har i samme periode modtaget et driftstilskud på 2,3 mia. Så landbruget bidrager ikke til Danmarks BNP.