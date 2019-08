Synspunkt: Så raser debatten om karakterer i skolen igen. Det stresser børnene, siger nogle. De skal afskaffes, siger andre. De er helt nødvendige, siger nogle tredie. Og jeg siger: Hvorfor denne ophidselse over noget, som er ganske uskadeligt, men som er et vigtigt værktøj, hvis man vil forbedre sig?

Min egen erfaring med karakterer fra folkeskolen var o.k. Nogle fag var jeg god til. Andre ikke - men mine forældre tog det meget afslappet. Det skulle nok gå, uanset. Dermed ikke sagt at de var ligeglade. Vi snakkede om tallene, og om hvor man måske skulle bruge lidt mere tid på at læse og sætte sig ind i stoffet, hvis jeg ønskede at blive bedre. Ingen skældud. Men heller ikke store belønninger for top-karakterer, hvor det lykkedes. Da jeg i 10. klasse var i USA på high school, var der test hele tiden. Nogle med forberedelse, andre som "pop-quiz" - uventede test for at læreren kunne se, om vi havde læst.

Igen: mine værts-forældre var meget afslappede omkring det, men jeg lærte igen, at karakterer kunne bruges konstruktivt og som et vigtigt redskab til at evaluere og forbedre sig. Sætte ind, hvor det var mest nødvendigt. Det fortsatte i gymnasiet. Og på universitetet - hvor jeg desuden lærte som instruktor i statistik, at karakterer sagde en del om fagligt standpunkt: hos de dyrlægestuderende der havde et højt adgangskrav var spørgsmålene og det faglige niveau et helt andet end på studiegrene med frit optag. Karaktererne afspejlede fint niveauet. Ikke som et speedometer med lille nøjagtighed - men i store træk et fint pejlemærke.

Som virksomhedsleder blev karakterer dette pejlemærke - ikke afgørende for en ansættelse men alligevel en vurdering af, hvor i virksomheden en person kunne passe ind. En af vores dygtigste folk var ordblind - men han havde mange andre kvaliteter. Han skulle bare ikke læse og udfylde rapporter hele tiden. Det var andre bedre til.

Og det er pointen. Karakterer er ikke farlige. De er et super godt værktøj til at finde ud af, hvad man er god til, og hvor man nok bør arbejde lidt mere med tingene, hvis det er her, man vil tjene sine penge senere. Det, der stresser børnene, er ikke karaktererne i sig selv. Det er forældrenes håndtering af dem. Hvordan man bruger dem i hjemmet til at skælde ud eller belønne.

Og så er det den gode, men også meget uigennemskuelige og frustrerende tilgang med hensyn til videregående uddannelser, vi har i Danmark: At visse bare kræver enormt høje gennemsnit. Se, det stresser. For er ens brændende ønske at blive noget, der kræver næsten 12 i snit, så stresser alt under top-karakter helt vildt. Så behold karaktererne - men overvej om ikke en større andel af de studerende skal ind via kvote 2 - hvor andre kvaliteter tæller. Og overvej om ikke de uddannelser, der kræver høje snit, skal have et større optag. Snittet indikerer jo, at der er stor efterspørgsel. Hvorfor så ikke øge udbuddet. Så får flere chancen, og døren er ikke er lukket, bare fordi man "kun" har fået et 10-tal.