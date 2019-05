Er psykisk syge mindre værd?

Hvis man er et menneske med en psykisk lidelse, så tilhører man allerede en udsat gruppe. I Danmark har det gennem en årrække desværre også betydet, at man tilhører en groft underprioriteret gruppe. Det kan vi som samfund ikke være bekendt.

Det er forstemmende, når læger gang på gang konstaterer, at en patient må udskrives på grund af mangel på sengepladser og ressourcer. Hver sjette speciallæge i psykiatri oplever dagligt eller ugentligt at udskrive patienter for tidligt. Hver anden afviser patienter med behov for indlæggelse. Det kan være svært som læge at forsvare over for sig selv, og helt umuligt at forsvare overfor patienterne og deres pårørende.

Derfor er der brug for, at politikerne sætter ind med et massivt løft af psykiatrien og erkender, at der er brug for flere penge til et område, der kun er blevet større.Regnestykket går simpelthen ikke op. For nok er der tilført flere penge, men samtidig er antal af patienter steget langt mere, end den øgede økonomi rækker til. Det har alvorlige konsekvenser for patienter, der må udskrives før de er færdigbehandlede. Hvilket betyder genindlæggelser, der resulterer i at psykisk sårbare patienter bliver afvist, selvom de kunne have gavn af indlæggelse.

Som læge er det fagligt uforsvarligt. Som almindeligt menneske er det uforståeligt, at politikerne gennem en årrække har ladet en stor gruppe af mennesker nøjes med mindre. Det er en ulighed i sundhed, vi simpelthen ikke kan være bekendt.

Det er positivt, at det psykiatriske område er en del af debatten under valgkampen, men det er slet ikke nok! Der er brug for en langsigtet plan, der giver psykiatrien et tiltrængt løft, og politikere, der på tværs af partiskel forpligter sig til at komme med holdbare løsninger.

Vi har brug for flere speciallæger i psykiatri, flere senge og flere penge.