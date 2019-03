Er det sådan, vi skal ende vores liv?

Ældreomsorg: Engang i sensommerenlæste jeg på TV2 News, at nu ville Thyra Frank ikke længere tage på kontrolbesøg på plejehjemmene. Hvor ærgerligt.

Jeg havde et godt bekendtskab med en dejlig dame, der nu var blevet 90 år og som havde boet i udlandet i mindst 40 år. Da hun og hendes mand gik på pension tilkom de derfor pensionsudbetalinger fra deres tidligere arbejdsgiver i det fremmede.

Da kvinden fyldte 90 år, ophørte disse udbetalinger uden varsel, og det måtte da bero på en fejl. Vi arbejdede på højtryk for, at firmaet kunne genoprette deres forpligtelser.

På grund af dette pådrog den ældre dame sig imidlertid en dyb depression. Spiste en masse piller i den tro, at det kunne hjælpe. Faldt på gulvet, brækkede noget i det ene knæ, fik lungebetændelse og blev indlagt på hospitalet. Desværre får man jo ikke i vore dage lov til at være der, indtil man er rask, og det resulterede i at hun kom på et aflastningsplejehjem.

Sidst i november besøgte jeg hende. Der var underholdning med musik og sang. Hun var meget glad, og vi talte om, at hun snart skulle tilbage til sin lejlighed, og helt overstrømmende blev hun, da jeg fortalte, at jeg havde fået fat i udbetalingskontoret hos hendes tidligere arbejdsgiver og at alt, hvad hun have til gode, ville blive overført den kommende onsdag.

Tre dage efter besøgte jeg hende igen, og da klagede hun over, at hun ikke kunne holde sammen på sine tanker. Jeg mødte en plejer og spurgte hende, hvad det var for noget medicin, de gav den gamle dame. Plejeren svarede, at hun var så urolig, så de gav hende retalin. Nå, sagde jeg, hvordan kan hun være urolig, hun kan jo ikke gå. Uroligheden skyldtes formentlig, at den gamle dame var vant til at bestemme, og at hun der var for krævende med at komme på toilettet osv.

Retalin er sammen med smertestillende produkter indeholdende morfinpræparater efter min viden den rene gift for hukommelse og forstand.

Tre dage herefter besøgte jeg hende igen. Nu var der sat en sengehest op på hendes seng, der var så høj, at hun lige nøjagtig kunne få sit ansigt over, gardinet var rullet helt ned, der var slukket for varmen og et LED-julelys var slukket og sat af vejen. Opkastningskopper lå rundt omkring i værelset, og der var i øvrigt tydelige spor efter manglende rengøring.

Når man får stærk medicin, er det vel en nødvendighed, at man også får noget mad i maven, men jeg hørte blot personalet sige: "Ddu skal spise noget". Omsorg ville have været, at de havde madet hende med noget yoghurt.

Så gik der endnu tre dage - og så døde den gamle dame.

Er det virkelig sådan, at vi (gamle mennesker) skal ende vores liv?!

Derfor en lille appel til regeringen, der barsler med en ny sundhedsreform: Det er ikke godt nok at lade kommunerne styre sundhedsinstitutioner. Det skal fremfor alt være baseret på mennesker med den rette kompetence og holdning og ikke efter lokal nepotisme.