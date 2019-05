Er det en bananrepublik, du ønsker, Ahrendtsen?

Rabler det for Ahrendtsen?

Spørgsmålet trænger sig på efter læsning af hans læserbrev i avisen Danmark mandag.

Indlægget mangler såvel en rød tråd som sammenhæng, og han spørger, om den radikale partileder ser ond ud eller ej. Derefter bevæger han over til udgifterne til grænsekontrol, der ifølge en nylig opgørelse fra Danmarks Radio er tre-.fire gange større end hidtil oplyst.

Det er værd at bemærke, at såvel Ahrendtsens partifælle som hans allierede i Venstre har anerkendt beregningen. Det er selvsagt indlysende for alle, bortset altså fra Ahrendtsen, at i en beregning af udgifter skal også personaleomkostninger medtages.

Skal Ahrendtsens honorar som folketingsmedlem ikke medtages, når udgifterne til folkestyret opgøres?

Grænsekontrollen har - ud over det uhyrligt store beløb - haft helt følelige omkostninger for befolkningen i form af en helt utilfredsstillende politidækning af andre og mere nærliggende opgaver som opklaring af tyverier og andre lovovertrædelser. Når politiets opklaringsprocent mange steder er fem pct. eller derunder, leder det tanken hen på en stat, der ikke er stand til at varetage de mest elementære samfundsopgaver, fordi et flertal ønsker symbolpolitik.

Andre steder ville man kalde det for en bananrepublik. Er det den tilstand, Ahrendtsen ønsker?

Den fare, der måtte være for angreb mod Danmark, er det myndighedernes opgave at varetage. Ahrendsen og meningsfæller har i årevis søgt at fremkalde angst og frygt i befolkningen ved at råbe Ulven kommer.

Det forekommer derfor snarere at være Ahrendsen, der terroriserer befolkningen i et forhåbentlig forgæves forsøg på at tiltrække stemmer.