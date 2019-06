Er det blot visioner?

Med den ene hånd strør vores borgmester om sig med visioner. "Fra stor by - til storby", og visionen om at flytte f.eks. Det Fynske Kunstakademi og Odense Musikskole og andre sammen i en klynge på Odense Havn.

Med den anden hånd vil han lukke for kulturlivet i byen - i jagten på 70 millioner kroner til velfærd - på én gang. Det undrer mig. Besparelserne kan bl.a. ramme og lukke Det Fynske Kunstakademi, H.C. Andersen festspil, TipToe Bigband, Havnekulturfestival, Friluftsbadet og mange andre.

Som repræsentant for en af byens aktører på kulturscenen, bliver jeg ked af at læse om de potentielle besparelser, som vil ramme hele byen, inklusiv de underliggende vækstlag.

Vi, i Odense Musikskole, har tydeligt meldt os ind i kampen for at bevare, udvikle og synliggøre kulturens mange facetter for især børn og unge. Vi har bl.a. rejst flaget som naturlig - og vigtig - aktør i forbindelse med dannelsesstrategien og udviklingen af børn og unge mellem 0 og 25 år.

Det vil ramme os hårdt, hvis flere af vore samarbejdspartnere reduceres til et minimum eller helt lukkes. Vi har stor glæde af samarbejde med flere aktører, såsom Det Fynske Kunstakademi, TipToe Bigband, Julemarkedet, H.C. Andersen Festival, Havnekulturfestival med videre.

At påstå, at kultur IKKE er velfærd, er en misforståelse af rang. Kultur er i høj grad en del af velfærden. Og bruges ofte som terapi i behandlingsforløb. Kultur er noget, vi samles om. Et socialt ankerpunkt. En vigtig del af den definerede dannelsesstrategi.

D. 3/6 skriver Claus Skjold Larsen (rektor for Syddansk Musikkonservatorium) i FS "... Musiklivet i en mindre storby som Odense kan bedst lignes ved et økosystem, hvor alle parterne er gensidigt afhængige..."

Det er i virkeligheden det, det hele handler om. At vi skal ses som ét stort økosystem. Og et økosystem bryder sammen, hvis ikke alle komponenter er til stede og bliver dyrket tilstrækkeligt. Vil man virkelig save den gren over, man selv sidder på? Min frygt er, at man fælder hele træet, hvis disse forslag sættes i værk.

Jeg har forståelse for, at kommunens økonomi er presset, grundet stigende omkostninger til ældre og børn, og at en omfordeling af pengene er nødvendig for at få råd til de øgede udgifter hertil.

Men et faktum er også, at kulturaktørerne lægger indtægter andre steder i byen. Enten som lejeindtægter i kommunens bygninger, eller hos forskellige virksomheder, som leverer varer eller ydelser dertil. Hvis kulturaktørerne reduceres til absolut minimum, vil det koste direkte jobs her og hos underleverandørerne - og dermed flere på overførselsindkomst. Er det det, kommunen vil?

Husk: Ét byrådsmøde kan ødelægge kulturen. Men det tager 10 år at gendanne!

"Fra stor by - til storby" skulle nødig blive til "Fra stor by - til død by".