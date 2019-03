Er ateisme virkelig ikke andet end en mavesur antipati mod Folkekirken?

Tro: Ateistisk Selskab kører for tiden en kampagne i biograferne, som i al sin enkelthed går ud på at få folk til at melde sig ud af Folkekirken på 1 minut - inden filmen starter.

Alt imens Ateistisk Selskab på denne måde bruger deres taletid og penge på det, er der ateister i Afghanistan, Iran, Maldiverne, Mauretanien, Pakistan, Saudi Arabien og Sudan, som lever med en konstant dødsdom hængende over hovedet. Der sker dagligt forfølgelse og undertrykkelse af ateister mange steder i verden og i Ægypten ønsker et politisk flertal at forbyde ateisme, hvilket vil medføre arrestationer og alvorlige indskrænkelser af rettighederne for ateister i hele landet.

Der er meget og mange at stå op for og kæmpe for - også som privilegeret dansk ateist.

Det undrer mig meget, at når man har midlerne til at køre en massiv kampagne i biograferne landet, at man så ikke kæmper for de undertrykte og forfulgte åndsfæller i verden, fortæller deres historie, i stedet for at bekrige Folkekirken.

Har Ateistisk Selskab virkelig ikke andet at have deres ateisme i end en grundlæggende antipati og modstand mod Folkekirken?

Jeg har dyb respekt for mennesker, som mener noget andet end jeg gør, tror på noget andet eller ikke tror. Jeg nyder at blive udfordret i mødet med andre livssyn, meninger og holdninger end mine. Men når det bare handler om at være imod andre, så mister jeg sympatien på stedet.

Kære Ateistisk Selskab. Fortæl nu hvad I står for, hvad I tror på, hvad i brænder for - i stedet for bare at forsøge på at spænde ben på alle os andre. Det er så kedeligt.

Lad os nu i stedet for kæmpe sammen for åndsfrihed, for retten til at tro, tænke og tale frit over alt i verden. Det er der langt større perspektiver i.