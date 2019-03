Er Trine Bramsen villig til at udfordre budgetloven?

Siden 2001, hvor Fogh kom til, har kommunerne været i et jerngreb: Bruger man i en kommune samlet set for meget end budgetteret, bliver man sanktioneret krone for krone. Kommunerne er bange for at være progressive i deres velfærdsinvesteringer, fordi de ved, at den neoliberale hammer slår hårdt - derfor ser vi også hvert år, hvordan der hvert år skæres i den borgernære velfærd.

Her i avisen har socialdemokraternes Trine Bramsen slået til lyd for, at vi skal gøre mere for de ældre, der ikke for nuværende får den hjælp, de har brug for. Det opmuntrer mig.

Men vil Bramsen være med til at give kommunerne selvstyre og frihed eller er hendes udmelding udtryk for rettidig valgflæsk?

Hos Enhedslisten mener vi, at budgetloven skal sendes derhen, hvor peberet gror. Ikke flere udgiftslofter og sanktioner - giv kommunerne fri og reelt selvstyre.

Samtidig er vi også grundlæggende modstander af den finanspagt, EU lægger ned over sine medlemmer: Det er reelt fra EU de nationale politikere styres som marionetter, fordi EU bestemmer hvor stort et medlemslands budgetunderskud må være.

Så spørgsmålet fra os, der til daglig sidder med hænderne i de lokale budgetter, er: Vil Trine Bramsen udfordre EU og den budgetlovgivning hendes eget parti i så mange år har fulgt så nidkært?

Hvis ikke Bramsen kan komme med nogle reelle løsningsforslag, læser jeg hendes indlæg her i avisen som det rene valgflæsk og -fusk.