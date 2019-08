Læserbrev: Efter at have set en glimrende fodboldkamp på TV3+ mellem Røde Stjerne og FCK, som endte 1-1 (sagt af en Brøndbyfan), havde jeg glædet mig til denne torsdag at se Brøndby og Braga fra Portugal, men nej, den glæde skulle jeg ikke have. Jeg kan jo ikke vide, hvad der foregår rent kommercielt, men undre mig over, at FCM kamp vises på kanal 6. Det var ikke gået stille af i Stiftstidende, hvis det havde været OB, det må man lade sportsredaktionen.