Politikeren ville sikre en plads til frontfiguren fra SF til EU, og det lykkedes, men med så stor succes, at der også var plads til en SF-politiker mere. En studerende på 21 år, der læser økonomi, selvom Hønge fik flere stemmer. Selvom Hønge ikke er fra mit blå parti, er Hønge en så vigtig person for hele Fyn, at han selvfølgelig ikke skal rejse til EU. Lad nu de "onde" komme til orde med kritik, og angiveligt fra personer, der alligevel ikke stemmer SF. Sådan er demokratiet. De gode smiler, de onde ler.