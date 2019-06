Læserbrev: Er I rablende sindssyge? Dette spørgsmål stiller mange odenseanere til Odense Kommune efter varslet om store besparelser på kulturområdet.

Spørgsmålet burde have været stillet for mange år siden, da Odense Kommune gik i gang med den store nedbrydning af City og samtidig accelererede de kommunale aktiviteter med festivaler og events i hoved og røv for at markere, at Odense nu var på march frem mod at blive en storby på linje med New York, Aarhus og København.

Et af H.C. Andersens mest kendte eventyr er "Kejserens nye klæder". Det er evig aktuelt.