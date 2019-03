Er Bellinge parat til alle byens nye, små beboere?

I disse år arbejder Odense Kommune hårdt på at få flere børnefamilier til kommunen, og man har som led i denne strategi blandt andet lavet en del nye udstykninger i flere forstæder til byen. En af de største ligger i Bellinge, hvor der er solgt mere end 1000 nye parceller hovedsageligt til børnefamilier.

Vi er netop en af de børnefamilier, som for nyligt er flyttet til Bellinge. Vi er en lille familie med far, mor og to piger på hhv. tre og seks år. For lidt over et år siden flyttede vi fra Odense midtby og til Bellinge til en af byens helt nye udstykninger med udsigten til et grønt og bæredygtigt område og en by i udvikling, hvor der er stor fokus på det lokale foreningsliv.

Og vi er ikke blevet skuffet: Vi bor i dag i en by, der er inde i en rigtig spændende udvikling, og hvor vi nærmest måned for måned kan se, at der kommer nye beboere til, store som små. Vi oplever også et rigt og veludviklet foreningsliv, som byder på en masse forskellige aktiviteter for beboere i alle aldre. Man fristes næsten til at sige et "for veludviklet foreningsliv", for faciliteterne modsvarer desværre slet ikke alle de gode tilbud og intentioner, som omgiver de mange foreninger: Aktiviteterne ligger spredt over hele byen, der er ikke tider til alle, og der mangler generelt et samlingssted.

Netop dette er noget, vi som nytilflyttet familie allerede oplever, da vores piger går til både håndbold og gymnastik - desværre på skæve tidspunkter og i forskellige haller i byen.

I takt med de mange nye tilflyttere, der i disse år kommer til byen, og som i de kommende år vil udvide byen betragteligt, frygter vi desuden for, om der er plads til alle byens nye mindste tilflyttere i Brændekilde-Bellinges institutioner. Ifølge prognoserne for byen vil der om fem år være ca. 100 ekstra 0-2-årige, 115 ekstra 3-5-årige og 34 ekstra 6-årige i Brændekilde-Bellinge, hvoraf sidstnævnte skal starte i 0. klasse.

Hvor mon disse børn skal være henne? Det er desværre, som om der ikke følges op på de mange planer, der er for udstykningerne, så institutionerne kan følge med.

Som det ser ud nu, er der desværre ikke noget, der tyder på, at dette billede ændrer sig. Bellinge lokker med grønne, bæredygtige områder til drømmehuset, men som tilflytter til præcis sådan et drømmehus kan man bekymre sig, om infrastrukturen og faciliteterne i Bellinge og om Odense Kommune overhovedet er bæredygtig til alle de nye, små beboere. Den silo-tænkning, der præger Odense Kommune i byudviklingen er ikke til gavn.

Borgerinitiativet for Brændekilde-Bellinge vil gerne indgå i dialog og sparring med Odense Kommune om udviklingen af Bellinge set i et samlet perspektiv.