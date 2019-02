Ens tilskud til fysioterapeuter og kiropraktorer er kun rimeligt

Henvisning: Foranlediget af et indlæg i avisen Danmark 15. februar om henvisningsproblematik er jeg med erfaring fra almen lægepraksis og manuel medicin gennem 45 år overbevist om, at danske fysioterapeuter bør ligestilles med kiropraktorer m.h.t. offentligt tilskud til behandlinger uden henvisning fra læge.

De to fagområder overlapper hinanden i dagens Danmark-både vedrørende diagnostik og behandlingsteknikker. Jeg frygter ikke, at fysioterapeuter i højere grad end kiropraktorer overser forhold, som kræver lægelige vurderinger. Den merviden, som formentlig ligger i fysioterapien med interessen for genoptræning og forebyggende øvelser, er helt nødvendig, når patienten skal rehabiliteres og undgå på ny at "komme i fedtefadet" med sit bevægeapparat.

Som jeg husker lægeuddannelsen i 1960'erne og 70'erne, blev der lagt al for lidt vægt på skader og sygdomme i den del af det menneskelige legeme.

De læger, som uddannes i dag, hastes igennem et skoleagtigt forløb på 6 år, hvor man da kan håbe, at kvalifikationer vedrørende ovennævnte fortjener stor bevågenhed. Den stærkt forbedrede fem årsuddannelse til praktiserende læge, som følger derefter, giver mulighed for at uddybe det praktiske kendskab til bevægeapparatets lidelser. Her er det væsentligt at lære de unge mennesker betydningen af samarbejde med ovenstående professioner, som i min optik er ganske ligeværdige.

Jeg er lodret uenig med PLO's formand Christian Freitags betænkeligheder ved at give offentligt tilskud i hele landet til fysioterapeuter, uden at der foreligger en lægehenvisning. Man handler absolut ikke "i blinde", og det drejer sig bestemt ikke her om "en omlægning af en stor del af sundhedsvæsnet"

Enhver fysioterapeut, som skulle være i tvivl, kan jo kontakte "egen læge". Det går hurtigt med nutidens medier.