Læserbrev: Jørgen Juul Rasmussen skriver i et læserindlæg onsdag 13. marts, at OB tilhængere dyrker OB som en religion. Hvis jeg skal fortsætte ud af dette spor, så må en stadionplatte være at sammenligne med nadveren.

Den berømte Liverpool manager Bill Shankly er citeret for følgende: "Mange regner fodbold for at dreje sig om liv eller død. Denne indstilling skuffer mig meget. Jeg kan forsikre jer om, at det er meget vigtigere".

Men lad os være enige om, at enhver er salig i sin tro. OB spiller på søndag, mod Randers Freja.