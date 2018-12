Alle er enige om, at vi skal redde kloden for de kommende generationer.

Alle er enige om, vi skal spare på fossile brændstoffer og udnytte sol- og vindenergi.

Regeringens og energiministerens udmeldinger om mængden af el-drevne køretøjer - biler, busser, både og fly - i 2030, er fuldstændig urealistiske. En sådan omstilling vil koste flere gange bruttonationalproduktet, men kunne den offentlige transport og en del boligopvarmning og industriens energi klares med vindkraft og solenergi, altså hvis det offentlige "greb i egen barm" og konverterede offentlige investeringer til vind - og solenergi, kunne den private transportsektor sagtens "køre" videre i 100 år; men det er desværre sådan, at det er lettere at få andre til at handle end selv at gøre noget.

Privatbilismen bruger ca. 10 procent af de fossile brændstoffer.

Så er der også under disse mange ørkesløse diskussioner opstået en bevægelse, man kunne kalde "bareikkeligeher"-bevægelsen; det er en bevægelse bestående af mennesker, som meget gerne vil have vind- og solenergi, som endog går meget ind for vind-og solenergi, men "bareikkeligeher", masse af vindmøller og parker med solpaneler - "bareikkeligeher".

Håber meget de lokale politikere for en gangsn skyld tør sætte deres vilje igennem og gennemføre de projekter, som er på tegnebrættet.

PS: Man kunne også forlange, at de store energislugere, som de nye datacentre er, selv skulle bekoste deres energi, enten ved at sætte en vindmølle op eller solpaneler, som kunne dække deres energibehov - og også forlange af lokalsamfundene, dér hvor centrene bygges, skulle aftage deres spildvarme uden staten skulle tjene store penge på energiafgifter. Det ville spare en masse CO2.