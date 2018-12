Energi. Gerne vindmøller - bare ikke hvor vi bor

Vi vil gerne have vindmøller, men bare ikke lige der, hvor vi bor. Sådan er holdningen hos mange danskere desværre.

Ser man til Assens Kommune, er debatten nærmest rødglødende over Sønderborg Kommunes havvindmølleprojekt. Folk er ikke sure over, at det ikke er Assens Kommune, der har gang i et grønt og klimavenligt havvindmølleprojekt. Nej folk er sure over, at de får ødelagt deres havudsigt.

Hvad kan konsekvensen være, hvis vi ikke accepterer, at havvindmøller bliver en del af vores natur?

Ja, så kommer Assens Kommune til på sigt at diskutere, om man skal bygge en bro eller indsætte en færge til Helnæs.

Samtidig kommer flere af de større fynske kystbyer, som f.eks. Kerteminde, Assens og Nyborg til at diskutere, hvordan de sikker sig fra at blive det nye Atlantis.

Vi har brug for en ambitiøs indsats for at holde os til det FN's klimamål på en stigning på maksimum 2 grader Celsius og helst en stigning på under 1,5 grader Celsius. For forskere vurderer, at vi ligger på en stigning på mellem 1,1 og 1,3 grader Celsius.

Kære venner, vi er langt forbi det tidspunkt, hvor vi kunne være magelige omkring vores løsninger på de store klimaændringerne. Vi skal gøre noget nu og helst i går, hvis vi skal have et håb om at holde klimaændringerne til det acceptable. For vi kan ikke stoppe klimaændringerne, vi kan kun forhindre dem i at blive katastrofale.