En vestlig motorvej gør størst gavn

Motorvej: En ny midtjysk motorvej vil med et vestligt forløb markant bidrage til væksten og udviklingen i Syd- og Vestdanmark.

I Esbjerg er vi glade for udflytningen af statslige arbejdspladser. Flytningen af Sikkerhedsstyrelsen og dele af Energistyrelsen og Energinet.dk til Esbjerg bidrager markant til væksten i vores kommune.

Den borgerlige regering har vist stor vilje til at arbejde for et Danmark i balance. Udflytningen er ét eksempel, et andet er VVM-undersøgelsen til en ny midtjysk motorvej. I Esbjerg følger vi arbejdet med den nye motorvej tæt. For os er det afgørende, at motorvejen får et så vestligt forløb som muligt, så den går vest om Billund med en krydsning af E20 tæt på Esbjerg.

I Esbjerg er havnen en vigtig drivkraft, hvor vores mange offshore-aktiviteter udgør den største andel. Men Esbjerg Havn er også en færgehavn, og den fungerer bl.a. som udskibningshavn for leverancerne til Horns Rev Havmøllepark.

Hver dag kører transporter fra Nord- og Sydjylland til og fra havnen i Esbjerg. Hvert minut, transporterne forsinkes på motor- og landevej, koster virksomhederne på bundlinjen. En ny midtjysk motorvej skal efter min mening derfor placeres så vestligt som muligt, fordi den hermed bedst kommer til at understøtte produktionen for virksomhederne i hele Syd- og Vestdanmark.

Jeg har stor forståelse for, at mine kolleger i Østjylland ønsker at trække motorvejen mod øst. Vi ved, at en motorvej skaber vækst og bidrager positivt til økonomien i de kommuner, den passerer.

Vi ved også, at hvis vi skal have et Danmark i balance, kræver det investeringer i infrastruktur, så medarbejdere kan pendle hurtigt, og virksomheder samt speditører kan levere med et minimum af omkostninger.

Regeringen har vist mod, både da den valgte at udflytte arbejdspladser og iværksatte en VVM-undersøgelse af den nye midtjyske motorvej. Begge initiativer viser, at regeringen vil tilgodese andre dele af Danmark end hovedstaden. På vores ofte stormomsuste egn ser vi vækst i horisonten. Den vækst skal understøttes med infrastruktur, og jo tættere den nye midtjyske motorvej kommer på Esbjerg, jo mere vækst vil den bidrage til.

Medarbejdere i Syd- og Vestjylland er de danskere, der pendler allermest. Samtidig har vi en stor del af Danmarks absolut tungeste last, der fragtes både mod Tyskland og nordpå.