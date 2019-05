En stemme for Fyn

Valget nærmer sig, og jeg tror, det er vigtigt at tænke en smule taktisk, når man skal give en person sin stemme. For det er jo helt grundlæggende, det man gør: Giver en anden person retten til at tale for én de næste fire år. Og personligt er det vigtigt for mig, at min stemme ikke bliver spildt. Jeg har kun den samme, og den skal arbejde for min ø, for vækst og for en bedre ramme om mit liv her på Fyn. Jeg har behov for pragmatiske og realistiske kandidater, der ikke lover ting, der ikke engang kan findes flertal for i eget parti, men holder fokus på løsninger, der rent faktisk kan gennemføres. Jeg kan ikke bruge differencerede cigaretpriser efter alder, eller en ufinansieret hævning af prisen til 80 kroner pakken, til noget. Politik er ideologi og følelser, men det er også et håndværk. Og håndværk bedømmes på resultaterne, ikke på hvor fine planerne lød, da man smed om sig i valgkampen med løfter til højre og venstre. Så jeg kommer til at gennemgå kandidaterne én for én og ser på, hvem af dem der lover ting, der ikke kan gennemføres, og hvem der har en mere pragmatisk tilgang til faget. Finde en kandidat der har bevist, at han eller hun kan være en drivkraft for Fyn, og en kandidat der kan få ting til at ske. Og, mindst lige så vigtigt, en kandidat der også har haft et rigtigt arbejde eller skabt en virksomhed fra bunden. Levebrødspolitikere er sikkert gode til mange ting, men jeg kan godt lide at stemme på folk, der har vist, at de kan begå sig i "den virkelige verden" også. For min stemme skal ikke bruges til ideologi alene. Den skal arbejde for Fyn. Og det synes jeg også din bør gøre.