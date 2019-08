En rigtig P-vagt One fra One Park

Læserbrev: Efter at have betalt et hav af p-bøder rundt omkring, hvor børnehavebørn ligger i flyverskjul for at være klar til at lange bøder ud for Q-park og min yndlingsfjende, som er fuldstændig vanvittige i deres udførsel af p-vagt Europark.Men, der er lys forude: Søndag mødte jeg en voksen mand fra firmaet One Park. Jeg begik en klar fejl, men i stedet for at kaste sig over min bilrude kom han hen og gjorde mig opmærksom på min brøde.Så gik han videre til den næste, som han hjalp med sin app, så han også slap for et bødeforlæg.En vild oplevelse. Til de mange firmaer og offentlige institutioner, som benytter p-firmaer, prøv lige One Park næste gang i stedet for de latterlige provisionslønnede p-vagter i andre firmaer. Tak for en god oplevelse.